Хвича Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» в матче с «Лацио»
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Сегодня, 3 марта, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» примет «Лацио». Команды сыграют на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Джэ, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Осимхен, Кварацхелия.
«Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Габаррон, Хюсай, Милинкович-Савич, Весино, Альберто, Андерсон, Иммобиле, Цаканьи.
Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайших конкурентов — «Интер» и «Милан» — на 18 очков. Римский коллектив занимает четвёртую позицию, которая даёт право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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