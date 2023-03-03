Хвича Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» в матче с «Лацио»

Сегодня, 3 марта, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» примет «Лацио». Команды сыграют на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Джэ, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Осимхен, Кварацхелия.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Габаррон, Хюсай, Милинкович-Савич, Весино, Альберто, Андерсон, Иммобиле, Цаканьи.

Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайших конкурентов — «Интер» и «Милан» — на 18 очков. Римский коллектив занимает четвёртую позицию, которая даёт право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.