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Караваев: зимние сборы были тяжёлыми

Караваев: зимние сборы были тяжёлыми
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как прошёл зимние сборы вместе со всей командой.

«На сборах мы провели практически месяц, работу выполнили хорошую. Результаты контрольных матчей, конечно, не то чтобы супер, но это не главное. Важно было подготовиться функционально, физически. Мы это сделали и в полной готовности подходим к первым официальным матчам.

Чем запомнились эти длинные сборы? В целом всё было как обычно. Разве что раньше чаще переезжали, удавалось и с семьёй увидеться. Сейчас возникло ощущение, что мы на сборах больше месяца находимся. А так всё отлично — ​и поля, и другие условия. Да, соглашусь, эти сборы были тяжёлыми. Тут дело даже не в физическом, а в моральном плане», — цитирует Караваева пресс-служба клуба.

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