Защитник «Зенита» Караваев: в Голландии сборы длились десять дней, отпуск столько же

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как работа на зимних сборах в российских клубах отличается от формата сборов в европейских командах.
«В Чехии зимняя подготовка длится месяц, но начинают они раньше, 3 января. В Праге, бывало, на искусственных полях тренировались. Где-то неделя зала, других физических нагрузок. Потом на десять дней уезжаешь в тёплую страну. Там — три-четыре игры, возвращаешься, и начинается сезон. В Голландии сборы вообще десять дней длились.
Собрались 3 января в Португалии, до 13-го провели три-четыре игры, а 18-го уже начинался чемпионат. В принципе, в Европе всегда так. Но в Голландии и отпуск был всего десять дней. На сборах «Зенита» свободное время проводили стандартно. Можно было сходить в бассейн, чуть-чуть отдохнуть и в город съездить. Места, где погулять, мы знаем, поскольку в Дубае бываем в отпуске», — цитирует Караваева пресс-служба клуба.
- 3 марта 2023
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