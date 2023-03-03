Вячеслав Караваев: с «Сепаханом» была товарищеская игра, а тысяч сорок пришло. Здорово!

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об эмоциях от товарищеского матча с иранским «Сепаханом».

«В первую очередь в Иране запомнилось гостеприимство. Нас очень здорово приняли. Посмотреть страну было сложно, потому что прилетели поздно, а на следующий день ранняя игра. Всё очень сжато по времени, особо ничего увидеть не удалось. Товарищеская игра, а тысяч сорок пришло. Мы заранее знали, что много билетов продано. Здорово сыграть контрольный матч при таком количестве зрителей!

Хочется пожелать молодым игрокам, которые с нами тренировались, старательно работать и дальше. Надеюсь, они получат шанс дебютировать за основной состав в официальных играх и будут приносить пользу клубу», — цитирует Караваева пресс-служба клуба.