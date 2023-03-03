Робсон: когда играл в «Спартаке», нам тоже тяжело давался первый круг. Верю в бывший клуб

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон считает, что красно-белым по силам побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ. После 17 туров подопечные Гильермо Абаскаля уступают «Зениту» шесть баллов.
«Какое место займёт «Спартак» в этом чемпионате? Когда я играл в «Спартаке», нам тоже тяжело давался первый круг. Помню, мы всё время вынуждены были догонять кого-то. То «Зенит» долго лидировал в одном чемпионате, на следующий год «Локомотив» шёл впереди. Но во втором круге мы всегда собирались и отыгрывали эти отставания. Надеюсь, что нынешний «Спартак» сумеет сделать то, что удавалось нам, и обгонит «Зенит».
Ставлю ли я на чемпионство? Да, пусть будет так. Верю в свой бывший клуб. Верю, что они смогут забрать первое место. Для «Спартака» не существует никакого другого места, кроме первого», — приводит слова Робсона «Евро-Футбол.Ру».
- 3 марта 2023
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