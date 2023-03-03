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Защитник «Зенита» Караваев: думать об преимуществе в гонке со «Спартаком» точно не нужно

Защитник «Зенита» Караваев: думать об преимуществе в гонке со «Спартаком» точно не нужно
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своих мыслях, касающихся борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Считаю, что готов не только я, но и все игроки. И в физическом, и в моральном плане. Осталось это показать на футбольном поле. Мы соскучились и по родному стадиону, и по болельщикам. Хочется отталкиваться от своей игры, больше владеть мячом, атаковать, забивать много голов. Конечно, приятно играть при комфортной температуре, когда крыша над головой, а поле в хорошем состоянии. Но футболистам выбирать не приходится — ​где скажут, там и будем играть в любую погоду.
Думать о преимуществе в гонке со «Спартаком» точно не нужно. Шесть очков — ​не такой уж большой задел. Просто надо в каждом матче выигрывать, набирать свои очки. Это самое важное. У нас как-то принято заранее расставлять команды по местам. Этот чемпион, тот серебряный призёр… Но футбол сейчас в России довольно равный, многие могут претендовать на призовые места», — цитирует Караваева пресс-служба клуба.

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