Экс-игрок «Ахмата»: подняться выше вряд ли получится, но и вылет команде не грозит

Бывший полузащитник «Ахмата» Одисе Роши поделился мнением о турнирных перспективах бывшей команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. После 17 туров грозненцы занимают шестое место в турнирной таблице.

«Какое место займет «Ахмат» в этом чемпионате? Думаю, плюс-минус такое же, как и сейчас. Вряд ли получится подняться выше, но и борьба за выживание не грозит.

Реально ли побороться хотя бы за четвёртое место в таблице? Тут уже вопрос мотивации. Раньше четвёртое и даже пятое место давало возможность сыграть в еврокубках. Сейчас, когда российские клубы не могут там играть, то нет особой разницы, займёшь ты четвёртое место или десятое. За первые три места ещё дают медали, есть стимул. Но разницы между четвёртым местом и 12-м я не вижу. Поэтому всё зависит от самих ребят, как они захотят и как будут мотивированы, чтобы закончить сезон как можно выше», — приводит слова Роши «Евро-Футбол.Ру».