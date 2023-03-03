Народный артист России Мигицко: Клаудиньо — ​настоящий диспетчер

Народный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Мигицко назвал лучших легионеров в истории петербургского клуба.
«Халк — пример, достойный подражания. Он выкладывался в каждом матче, понимая, что играет в цветах «Зенита», что к нему прикованы десятки тысяч глаз. Витсель пусть и не так ярко внешне смотрелся, но он проделывал огромное количество черновой работы. Нельзя сказать, что только эти двое. Алехандро Домингес — Чори, как его называли в команде, — тоже мне очень нравился.
Был Коля Ломбертс — умел и по-русски говорить. Сегодня мне очень нравится Клаудиньо, весьма значимый в нынешнем составе «Зенита» игрок. Он большой выдумщик, фантазёр в плане футбола. Слово «диспетчер» всё реже употребляется в футболе, но Клаудиньо — настоящий диспетчер, которому дано умение вести игру. Фатих Текке — настоящий нападающий, как и Рондон.
Но мне все эти игроки нравятся не потому, что идут в обводку и забивают много голов, а потому, что играют за «Зенит» с удовольствием. Никто из них никогда не отбывал и не отбывает номер», — цитирует Мигицко пресс-служба клуба.
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