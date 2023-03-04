Артета сообщил, что Габриэл Жезус скоро вернётся на поле. Он не играл за клуб с ноября

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что бразильский форвард Габриэл Жезус, который последний раз выходил на поле в составе «канониров» в ноябре, может скоро вернуться в состав команды. Форвард получил травму в матче чемпионата мира между Бразилией и Катаром.

«Его возвращение не за горами, не хочу называть определённые сроки, но он выполняет с командой определённые вещи. Выход Габриэла на поле случится не очень скоро, но этот день не так далёк. Он чувствует себя лучше с каждым днём, врачи также уверены в его состоянии.

Его реабилитация была довольно простой. Сначала нас беспокоила степень травмы, мы обсуждали возможное развитие событий. К счастью, травма оказалась не такой серьёзной, но всё-таки потребовалась операция, а это неприятно», — приводит слова Артеты пресс-служба лондонцев.

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