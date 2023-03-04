Игрок «Рубина» Костюков рассказал, почему Слуцкий покинул казанский клуб

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков рассказал, почему бывший главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий покинул свой пост.

«По окончании прошлого сезона у «Рубина» была очень короткая предсезонка. Весной прошлого года уехали все легионеры, команду предстояло выстраивать заново. С нуля состав очень сложно создать, потому что много новых игроков, всем нужно друг с другом познакомиться, поговорить. Приличное количество времени занимает конструкция игры, нужно ведь, чтобы все сыгрались, притёрлись друг к другу. Даже элементарно имена запомнить бывает сложно, когда сразу много новичков в команде.

Я думаю, что очень сильно результат повлиял на Леонида Слуцкого. В первые месяцы не получалось у нас стабильно добывать победы. Сначала выиграем, потом проиграем, потом ничья. Упускали очень обидные победы, как в матче с «Аланией», когда выигрывали 2:0, а потом в концовке пропустили. Это очень сильно бьёт эмоционально по всем и, конечно, по тренерскому штабу. Ты подходишь к следующей игре после неудовлетворительного результата с мыслью, что тебе надо обязательно выиграть. Это тоже давит эмоционально», — цитирует Костюкова «Татар-информ».