Аршавин поделился мнением о ситуации с натурализацией Промеса

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с натурализацией форварда «Спартака» Квинси Промеса. Ещё в феврале 2021 года Промес сообщил, что готов принять российское гражданство.

«Просто юридические нормы не позволяют. Это хороший футболист. Многое сделал для «Спартака». В России у него не было скандалов. Когда он уладит свои вопросы в Голландии, думаю, у него проблем не возникнет с гражданством РФ», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Министерство спорта России отказало «Спартаку» в содействии получения российского гражданства Промесом из-за уголовного дела, открытого против нападающего в Нидерландах. Футболист обвиняется в покушении на убийство, а также в участии в наркоторговле.

Квинси Промес сыграл в баскетбол с детьми: