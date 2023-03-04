Руководство «Реала» разочаровано тактикой Анчелотти в матче с «Барселоной»

Руководство «Реала» разочаровано тактикой главного тренера команды Карло Анчелотти в матче с «Барселоной». Мадридский клуб на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» уступил каталонцам со счётом 0:1.
Как сообщает ESPN, некоторые высокопоставленные лица «Реала» раскритиковали отсутствие у Анчелотти плана Б в игре, в которой «Реал» доминировал, но ни разу не пробил в створ ворот соперника.
«Реал» обычно полагается на Винисиуса, чтобы вскрыть оборону соперника, но вингера закрыл защитник Рональд Араухо, а другого способа прорвать оборону «Барсы» мадридцы не нашли.
Решение Анчелотти выпустить 33-летнего Тони Крооса и 37-летнего Луку Модрича в стартовом составе «Реала» также поставили под сомнение, поскольку ожидалось, что это будет физически тяжёлая встреча.
Вопросы были и к игре защитников Дани Карвахаля и Начо. От Карвахаля ожидали большего в атаке, а Начо, игравший на позиции левого защитника в отсутствие Ферлана Менди и Давида Алабы, не смог выдвинуться вперёд и поддержать Винисиуса.
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