«Всегда верьте до конца». Криштиану Роналду прокомментировал камбэк «Аль-Насра»
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Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал камбэк «Аль-Насра» в добавленное время в игре с «Аль-Батином» (3:1).
«Всегда верьте до конца! Вперёд!» – написал в социальной сети Роналду.
38-летний португалец не отличился в этом матче.
Недавно Роналду был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии. Для 38-летнего португальца эта награда стала первой в новом чемпионате. В феврале Криштиану провёл четыре матча в чемпионате, забил в них восемь голов и стал автором двух голевых передач.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 португальский игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду:
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