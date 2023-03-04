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«Всегда верьте до конца». Криштиану Роналду прокомментировал камбэк «Аль-Насра»

«Всегда верьте до конца». Криштиану Роналду прокомментировал камбэк «Аль-Насра»
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Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал камбэк «Аль-Насра» в добавленное время в игре с «Аль-Батином» (3:1).

«Всегда верьте до конца! Вперёд!» – написал в социальной сети Роналду.

38-летний португалец не отличился в этом матче.

Недавно Роналду был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии. Для 38-летнего португальца эта награда стала первой в новом чемпионате. В феврале Криштиану провёл четыре матча в чемпионате, забил в них восемь голов и стал автором двух голевых передач.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 португальский игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

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Роналду несётся к галактической отметке. Но правда ли он так хорош в Саудовской Аравии? Роналду несётся к галактической отметке. Но правда ли он так хорош в Саудовской Аравии?
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