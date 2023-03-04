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Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита»

Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита»
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Украинская ассоциация футбола опубликовала позицию касательно использования «Зенитом» формы с логотипом бренда технического спонсора национальной сборной Украины.

«Сегодня стало известно о презентации российским клубом «Зенит» новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи «УАФ Маркетинг» направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК «Зенит», и как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma? Надеемся получить чёткий ответ на этот вопрос в ближайшее время», — говорится в заявлении Украинской ассоциации футбола.

«Зенит» сыграет в новой экипировке 4 марта в домашнем матче РПЛ с «Пари НН».

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Теги Футбол РПЛ ФК Зенит •••

Заглавное фото: Брещанов Эдгар, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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