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«Аль-Иттихад» предложил Месси контракт на € 90 млн за каждый проведённый сезон в команде

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложил аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси крупный контракт.

Как сообщает Marca, клуб из Саудовской Аравии связался с ближайшим окружением 35-летнего футболиста и предложил контракт на € 90 млн за каждый проведённый в команде сезон.

Ранее сообщалось, что Месси хочет продолжить карьеру в Европе и не станет рассматривать предложения из США и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне форвард провёл 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, ответный матч парижан с «Баварией» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 8 марта в Мюнхене.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»: