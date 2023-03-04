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Борис Игнатьев: «Спартак» может навязать борьбу, но «Зенит» выиграет РПЛ

Борис Игнатьев: «Спартак» может навязать борьбу, но «Зенит» выиграет РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от второй половины сезона чемпионата России по футболу.

«Конечно, «Спартак» может навязать борьбу, но конечный результат мне видится таким: «Зенит» первый, «Спартак» второй. «Спартак» играет хорошо, у команды хорошее настроение и узнаваемый игровой почерк. В этом плане «Спартак» на сегодняшний день, наверное, самая смотрибельная команда. И качество игры у них самое отлаженное.

Но у «Зенита» шесть очков преимущества, он имеет в своём составе больших игроков, которых, наверное, нет ни в одной команде. «Зенит» также имеет хорошую организационную структуру и финансовые возможности. И они на этом временном отрезке сделают всё возможное, чтобы поставить жирную точку. «Спартак» будет пытаться создавать им неприятности, но им не хватит того, что я перечислил.

«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо» так и будут во главе турнирной таблицы. «Локомотив» будет делать всё возможное и невозможное, чтобы попасть в более комфортную зону, где, в принципе, они и заслуживает быть. В остальном же приблизительно можно понять, кто вылетит и кто попадёт в стыковые матчи», – приводит слова Игнатьева Metaratings.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» идёт на втором месте, отставая от петербургского клуба на шесть баллов.

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