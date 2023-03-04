Борис Игнатьев: «Спартак» может навязать борьбу, но «Зенит» выиграет РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от второй половины сезона чемпионата России по футболу.

«Конечно, «Спартак» может навязать борьбу, но конечный результат мне видится таким: «Зенит» первый, «Спартак» второй. «Спартак» играет хорошо, у команды хорошее настроение и узнаваемый игровой почерк. В этом плане «Спартак» на сегодняшний день, наверное, самая смотрибельная команда. И качество игры у них самое отлаженное.

Но у «Зенита» шесть очков преимущества, он имеет в своём составе больших игроков, которых, наверное, нет ни в одной команде. «Зенит» также имеет хорошую организационную структуру и финансовые возможности. И они на этом временном отрезке сделают всё возможное, чтобы поставить жирную точку. «Спартак» будет пытаться создавать им неприятности, но им не хватит того, что я перечислил.

«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо» так и будут во главе турнирной таблицы. «Локомотив» будет делать всё возможное и невозможное, чтобы попасть в более комфортную зону, где, в принципе, они и заслуживает быть. В остальном же приблизительно можно понять, кто вылетит и кто попадёт в стыковые матчи», – приводит слова Игнатьева Metaratings.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» идёт на втором месте, отставая от петербургского клуба на шесть баллов.