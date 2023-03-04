Гаджиев: задача махачкалинского «Динамо» – выступать в РПЛ

Президент клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев оценил шансы клубов Первой лиги на выход в Премьер-лигу.

«Кто способен выйти из Первой лиги в РПЛ? «Динамо» Махачкала! По качеству игры «Балтика» оставляет хорошее впечатление, «Арсенал» с хорошим составом, у «Алании» хорошая атака, «Енисей» неплохая команда. Там значительная группа, но выделять в ней кого-то и говорить, что это однозначный фаворит, я бы не стал.

Конечно, у нас есть планы попасть в РПЛ. Двадцать лет назад я говорил про «Анжи», что мы не готовы попадать в РПЛ, потому что у нас нет ни базы, ни традиций воспитания игроков, и мы должны скромно смотреть на свои перспективы. А сегодня у нас и база на порядок лучше, и традиции воспитания игроков есть. Наши игроки уже поиграли в РПЛ. У нас есть академия и специализированные школы. Наша задача – играть в РПЛ.

Другое дело, как нам всё это удастся реализовать. Хочется, чтобы те ребята, которые у нас воспитывались, принимали активное участие в движении команды. Ресурса, чтобы купить игроков за большие деньги, у нас нет. А если бы и был, то мы бы в первую очередь хотели подниматься за счёт своих ребят, а уже как дополнение приглашать игроков на отдельные позиции. В этом плане у нас всё неплохо. Даже те ребята, которые пришли из других клубов, хорошо влились в команду и говорят: «Салам алейкум». Причём, как ребята приехавшие из центра России, так и сербы», — приводит слова Гаджиева Metaratings.