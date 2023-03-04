Кузьмичёв: «Локомотив» абсолютно безграмотно провёл трансферную работу

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодёжи и экс-руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил работу московских клубов в зимнее трансферное окно.

«Почему 11 футболистов в составе «Спартака» на матче с «Локомотивом»? Тренер сделал выводы по сборам. Это те ребята, за исключением Промеса, которые работой на тренировках заслужили место в составе. Считаю, что они полностью оправдали давление тренера.

По двум новым защитникам «Спартака» у меня пока не сложилось мнение. Видно, что ребята с качествами, но окончательный вывод можно сделать, когда они проведут пять-шесть матчей. Позиции центрального и крайнего защитника, которые нужно было усилить, чтобы Литвинов мог играть в центре поля, «Спартак» усилил. А по качеству — нужно смотреть.

«Локомотив» же усилил не те позиции, которые стоило бы. У них остались проблемы в зоне обороны. Туда был приобретён Конти, который, по моему мнению, не соответствует уровню. Я не увидел, что он сильнее ушедших Мампаси или Едвая. Это игрок такого же посредственного уровня.

В нападении у них хорошее приобретение в лице Пиняева, по Глушенкову пока остаются вопросы. Но это были не те позиции, которые требовали усиления. Считаю, что «Локомотив» абсолютно безграмотно провёл трансферную работу. Клуб пошёл другим путём и не стал решать насущные проблемы.

Дзюба? Думаю, что Артём может принести определенную пользу. Такого плана форварда у них не было. С Раконьяцем ни в какое сравнение не идёт. Дзюба даже в 34 года способен приносить пользу. Другое дело, что он не прошёл предсезонные сборы, и как сможет подтянуть игровую форму. У «Локо» каждая игра будет на вес золота. Здесь есть вопросы, но кажется, что на весеннем отрезке чемпионата он может принести команде пользу.

За Дзюбой очередь клубов не стоит, он адекватно оценивает своё положение. «Локомотив» для него – очень хороший вариант. Он справится со своим характером, в раздевалке должно быть всё нормально", — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.