Стрепетов: надеюсь, «Зенит» поставит на место тех, кто отдаёт пальму первенства «Спартаку»

Бывший игрок «Зенита», известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от будущего матча санкт-петербургского клуба с «Пари НН».

«Зенит» должен мощно, сильно стартовать в продолжении сезона, показать сразу с первых игр второго этапа, что команда настроена только на победу. Ни один результат, кроме победы, в домашних играх не может устраивать. «Пари НН» будет очень сложно выстоять в Петербурге. В составе нижегородцев играют несколько наших воспитанников, тот же Никита Гойло в воротах, который будет делать всё для победы. Но я не вижу, как они могут оказать сопротивление. Возможно, это знает тренер. Надеюсь, «Зенит» порадует в этом матче своих болельщиков и поставит на место многих специалистов, которые отдают пальму первенства московскому «Спартаку».

Нижний сыграет в Петербурге строго от обороны, закроется. Но как бы ни закрывалась любая команда, «Зенит» обладает такими игроками как Клаудиньо, Мостовой, Малком, два форварда, которые готовы конкурировать и забивать, Кузяев. Так что атака петербуржцев должна легко взламывать любую оборону.

Посещаемость после введения паспорта болельщика? Я первое время был на стороне паспорта болельщика, но, подробно изучив, понял, что мы совершаем ошибку. Я не буду касаться фанатского движения, я коснусь ветеранов. Многие из них не умеют, грубо говоря, пользоваться смартфонами, не смогут все оформить и ходить на футбол. Кроме того, мы потеряем поток туристов, которым будет не попасть на футбол в Петербурге. А ведь футбол — для болельщиков. Но перед «Зенитом» стоят серьёзные задачи, поддержка важна, так что хорошо бы, чтоб хотя бы по 10-15 тысяч зрителей на матч ходило», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» состоится сегодня. Начало — в 16:30 мск.