Якимов — о Галицком: не заметил отпечатка болезни. Такой же энергичный, жизнерадостный
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Воспитанник «Краснодара» полузащитник Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал о Сергее Галицком.
«Когда узнал про болезнь Галицкого, сложно было осознать. Причём никто же не знал, какая болезнь. Очень тревожно. Но я с тех пор много раз его видел — такой же энергичный, жизнерадостный даже. Не заметил, чтобы болезнь оставила отпечаток», — приводит слова Якимова Sport24.
«Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» уступил ЦСКА (1:3 по сумме двух матчей) и отправился во второй этап 1/4 финала Пути регионов.
Завтра, 5 марта, в рамках 18-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграет с «Торпедо».
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