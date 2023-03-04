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Якимов — о Галицком: не заметил отпечатка болезни. Такой же энергичный, жизнерадостный

Якимов — о Галицком: не заметил отпечатка болезни. Такой же энергичный, жизнерадостный
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Воспитанник «Краснодара» полузащитник Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал о Сергее Галицком.

«Когда узнал про болезнь Галицкого, сложно было осознать. Причём никто же не знал, какая болезнь. Очень тревожно. Но я с тех пор много раз его видел — такой же энергичный, жизнерадостный даже. Не заметил, чтобы болезнь оставила отпечаток», — приводит слова Якимова Sport24.

«Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» уступил ЦСКА (1:3 по сумме двух матчей) и отправился во второй этап 1/4 финала Пути регионов.

Завтра, 5 марта, в рамках 18-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграет с «Торпедо».

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