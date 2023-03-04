Гари Невилл: «Ман Сити» выиграет АПЛ. «Арсенал» начнёт паниковать в последних 10 матчах

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
«У «Арсенала» всегда были трудности в заключительных частях прошлых сезонов. Самый свежий пример – предыдущая кампания.
Вот почему «Манчестер Сити» выигрывает АПЛ – лондонцы начнут паниковать, когда дойдёт до последних 10 матчей. Появится беспокойство, усилится давление. Их победа станет невероятным достижением, но они не привыкли к таким ситуациям, как «Сити».
У «Арсенала» много эмоций, а для этого ещё рано. Так праздновать, когда впереди ещё половина пути. Это нехорошо. Эти эмоции – это негативная сторона в плане погони за титул», — приводит слова Невилла Goal.
Напомним, на данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на пять очков.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
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