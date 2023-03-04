Канчельскис: у «Спартака» календарь легче, чем у «Зенита», но всегда тяжелее догонять

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Качельскис поделился мнением насчёт чемпионском гонки между «Зенитом» и «Спартаком» в Российской Премьер-Лиге.

«У «Спартака» более легкий календарь. Если дома играют – это значит, что всё, выиграют? Насколько я знаю, фанаты не ходят на стадионы. Я считаю, что «Зенит» уже стал чемпионом. Я ещё раньше это говорил, перед началом чемпионата России. Они будут чемпионами. У них ещё игра со «Спартаком» в Питере. Обыгрывают – отрыв будет 9 очков.

«Зениту» предстоят непростые выезды? А у «Спартака» невозможны потери? Что вы постоянно за него цепляетесь? Все про него говорят. Команда займет второе место.

Может ли такое произойти, что «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи? Гипотетически всё можно. А «Зениту» не реально выиграть все матчи? Всегда тяжелее догонять.

Какой отрыв в очках перед очным матчем должен быть, чтобы была интрига? Если будет 3 очка – уже хорошо. Думаю, что это будет решающая игра за чемпионский титул. В ней всё и решится.

Нужно ли вернуть формат золотого матча? Сейчас в нашей ситуации, конечно, пора. Это будет замечательно. Мы не играем ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Придумали какой-то непонятный кубковый формат. Вообще, «золотой матч» – это хорошо. На нейтральном поле – супер было бы», — приводит слова Канчельскиса РБ Спорт.