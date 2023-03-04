Гаджи Гаджиев прокомментировал работу Сергея Семака в «Зените»

Президент клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался о работе Сергея Семака у руля «Зенита».

«Зенит» на сегодняшний день самый стабильный и мощный клуб и по составу, и по финансам. И с «Зенитом» очень хорошо работает Семак. Многие говорят, что каждый может тренировать команду «Газпрома». В этом есть логика, с «Газпромом» легче выиграть один чемпионат. Но Семак выиграл четыре чемпионата, а это — очень непросто.

Чтобы не надоесть ни руководству, ни футболистам надо грамотно управлять процессом. Это серьёзная и большая работа. И Семаку удаётся выполнять её так, что большие для нашей страны футболисты с восторгом оценивают свои успехи. Когда, они забили, например. И это говорит о том, что внутри команды есть правильный душевный расклад.

Семаку удаётся поддерживать этот тонус и не нарушать командные принципы игры. Поэтому, мне кажется, что нагнать «Зенит» будет очень сложно. Разрыв в шесть очков, для «Спартака» кажется нереальным. Хотя, «Спартак», безусловно, «поправился». И та критика, которая была в адрес тренера, когда его приглашали, оказалась не всегда обоснованной», — приводит слова Гаджиева Metaratings.