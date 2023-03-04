Кечинов: буду рад, если за «Спартак» на матч с «Уралом» выйдут Промес и десять россиян

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Урал».
«Я рассчитываю на то, что «Спартак» обыграет «Урал», хотя, наверное, игра будет не очень яркой и зрелищной. Соперник наверняка будет играть выраженно от обороны и уповать на контратаки, вряд ли они решат со «Спартаком» действовать открыто «атака на атаку», больше будут смотреть на порядок в защите. С приходом Гончаренко команда, конечно, изменилась, в лучшую сторону, стала более дисциплинированна, смотрится увереннее. Так что легко красно-белым не будет, но в один-два мяча они должны выиграть.
Состав «Спартака» на игру? Промес сто процентов будет играть. Мы думали, что он не в форме, что Абаскаль не доверит ему место в основном составе на ответный матч с «Локо», но он вышел и показал совсем другую игру. А в концовке встречи вообще был лучшим. И пенальти сделал, и создавал опасности. Он лидер команды, он лучший бомбардир, он ведёт за собой, особенно, когда всё тяжело складывается. Так что, он точно будет играть. А остальные десять человек могут выйти наши российские игроки. По крайней мере, я этому не удивлюсь, и даже буду очень рад», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».
Игра «Спартак» — «Урал» состоится 4 марта и начнётся в 14:00 мск.
- 4 марта 2023
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