Калиду Кулибали: Мудрик поведёт «Челси» вперёд

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился впечатлениями от совместной игры с полузащитником Михаилом Мудриком.

«Что касается Мудрика, то он очень быстрый и технический, в игре один на один он выдающийся. Он может быть для нас большим подспорьем. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача – доставить его к нему.

Каждому приходящему в «Челси» игроку нужно время, чтобы адаптироваться, и Мудрик ничем не отличается. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведёт нас вперёд», приводит слова Кулибали The Sun.

На счету Мудрика пять матчей в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги, в которых полузащитник не отметился результативными действиями. Он также провёл одну игру в Лиге чемпионов.

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023