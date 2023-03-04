«Боруссия» выиграла восемь матчей в Бундеслиге подряд. В прошлый раз они стали чемпионами

Дортмундская «Боруссия» добилась победы над «РБ Лейпциг» в проходившем вчера, 3 марта, домашнем матче в рамках Бундеслиги (2:1). Данный положительный результат для дортмундцев стал восьмым подряд в рамках чемпионата Германии. Последний раз восемь побед подряд в Бундеслиге «Боруссия» одерживала в сезоне 2011/2012, который стал для «шмелей» чемпионским. Тогда дортмундцами руководил нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
После победы над «Лейпцигом» «Боруссия» поднялась на первую строчку в турнирной таблице Бундеслиге в текущем сезоне, набрав после 23 сыгранных матчей 49 очков. Мюнхенская «Бавария», идущая на втором месте, имеет один матч в запасе и отстаёт от дортмундцев на три очка.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 4 марта 2023
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