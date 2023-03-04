Гладилин: второе место в РПЛ в конце сезона будет очень хорошим результатом для «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективы красно-белых в текущем сезоне РПЛ и Кубка России, отметив, что второе место в чемпионате России и победа во втором турнире станут для москвичей хорошим результатом.
«Игра с «Уралом» будет непростая. Сейчас обе команды в хорошем функциональном состоянии. Поле на арене красно-белых тоже в оптимальном состоянии. Но наигранных комбинаций еще`мало. Будет много борьбы, единоборств.
Красно-белым надо в каждом матче стараться победить. Сверхзадачи не надо ставить. «Зенит» очень мало очков потеряет, у команды огромный потенциал. «Спартаку» надо думать, как сохранить второе место и выиграть Кубок России. Это будет очень хороший результат в сезоне», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
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