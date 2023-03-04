Джек Грилиш: я чувствую, что моя форма улучшилась, и теперь играю уверенно

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своей форме и чемпионской гонке с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге.
«Я чувствую, что моя форма улучшилась, и теперь играю уверенно. Голы и результативные передачи приходят, и я делаю это в больших играх.
Думаю, важно, что я забиваю голы и отдаю голевые передачи в ситуациях, которые имеют большое значение. Всегда приятно забивать голы и отдавать результативные передачи, но делать это в играх, которые много значат. Например, когда ты играешь вничью и твоя команда выигрывает со счетом 2:1, отличается от того, когда ты выигрываешь со счетом 4:0 и забиваешь пятый. Чувствую, что вношу свой вклад в эти большие игры, так что, надеюсь, это будет продолжаться.
Чемпионская гонка? Нужно наслаждаться этим. Это будет весело, но в то же время и сложно. «Арсенал», очевидно, играет хорошо, но это один из соперников. Всё, что мы должны сделать, это сосредоточиться на себе, продолжать играть в меру своих возможностей. Уверен, что результаты придут.
Мы выиграли игру «Эмирейтс», думаю, что все воспринимали это как настоящий финал, но на самом деле всё было не так. У нас ещё так много игр осталось. Это была игра, в которой обе команды явно хотели победить, но мы знали, что если выиграем, то это не будет концом, как и если проиграем.
Это была хорошая победная игра, но мы все ещё отстаём от них на пять очков, но я чувствую, что всё, что мы можем сделать, это сконцентрироваться на себе и, надеюсь, мы сможем догнать их», — приводит слова Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».
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