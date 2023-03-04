Воспитанник «Краснодара» Якимов рассказал, как осуществилась мечта Галицкого

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал, как осуществилась мечта владельца клуба Сергея Галицкого об 11 воспитанниках на поле.
«Не обратил внимание, что именно я стал одиннадцатым воспитанником «Краснодара» на поле в игре прошлого сезона с ЦСКА. Просто увидел после той игры новости о том, что мечта Галицкого исполнилась. Мы даже памятную футболку подписывали. Было очень приятно войти в историю, тепло на душе.
Читал, что Сторожуку и всем нам весной 2022-го повезло. С цифрами сложно не согласиться, в каких-то матчах удача была с нами. Но мы для этого же тоже прикладывали много усилий. Нам за эту работу воздалась удача. Отчасти мы её привлекли своей энергией», — приводит слова Якимова Sport24.
- 4 марта 2023
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