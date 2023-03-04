Владимир Кузьмичёв: «Спартак» конкурентоспособен и будет до последнего биться в чемпионате

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодёжи Владимир Кузьмичёв оценил шансы красно-белых в борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Продлили Абаскаля сейчас? Я бы тоже инициировал продление именно сейчас. Первая часть чемпионата сложилась для «Спартака» удачно и по месту в таблице, и по игре команда выглядела интересно. Если бы дождались окончания сезона, то продление бы стоило дороже, и был бы риск не сохранить тренера. Даже если «Спартак» финиширует на втором месте и продолжит показывать такую игру, то спрос на Абаскаля в Европе увеличится. Я поддерживаю решение, которое было принято.
Есть мнение, что наш чемпионат там никому не интересен? Как он может быть не интересен? За всеми европейскими игроками и тренерами будут наблюдать. Абаскаль пришёл в не самый яркий период «Спартака». На контрасте с тем, что было до него, и что он смог сделать, конечно, он привлекает внимание. И дальше за ним будут ещё внимательнее следить. Несмотря на мощь «Зенита», «Спартак» конкурентоспособен и будет до последнего биться в чемпионате.
Я считаю, что «Зенит» сдвинуть с первого места будет архисложно. Но за это мы и любим футбол, что случаются неожиданности. В зимнюю паузу я посмотрел все игры «Спартака» и все игры «Зенита» на сборах. «Спартак» выглядит интереснее, думаю, ещё поборется», – приводит слова Кузьмичёва Metaratings.
- 4 марта 2023
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