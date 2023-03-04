Алексис Санчес: я в «Марселе» не чтобы загорать. Я хочу стать чемпионом!

Футболист французского «Марселя» Алексис Санчес заявил, что он хочет выигрывать титулы в составе «провансальцев», отметив, что он перешёл в команду не для того, чтобы загорать.
«В «Марселе» я не в отпуске. Я тут не для того, чтобы загорать. Я здесь на один сезон, могу остаться или уйти, но я здесь, чтобы побеждать и делать людей счастливыми. Я действительно хочу остаться, но я хочу побеждать. Я не хочу быть четвёртым, третьим или даже вторым, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Я хочу стать чемпионом и завоевывать титулы!» — приводит слова Санчеса RMC Sport.
После 25 сыгранных матчей «Марсель» занимает вторую строчку в турнирной таблице французского чемпионата с 52 набранными очками, уступая лидирующему «ПСЖ» восемь очков.
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- 4 марта 2023
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