«Спартак» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» в выездном матче обыграл «Урал» со счётом 2:0. В составе красно-белых отличились нападающий Квинси Промес и полузащитник Михаил Игнатов.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 17 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 21 балл. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.