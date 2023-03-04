Ломаев: после разговора с Кафановым я чуть поменял в голове приоритеты

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своих беседах с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.

«Когда приехал в сборную, Кафанов проводил со мной личные беседы. Он больше говорил не про игровые ситуации, а про то, как надо себя вести после каких-то неудачных действий.

Обсуждали ли рисковый стиль игры? Тоже коснулись этого момента. Я его услышал, пришли к общему знаменателю. Думаю, что после этого разговора с Кафановым я чуть поменял в голове приоритеты.

Теперь вряд ли стоит ждать «финт Зидана»? Никогда не говори никогда, но и в той ситуации его не стоило ожидать. Просто принял неправильное решение. Все почему-то его помнят. В истории уже останется этот суперляп. Надеюсь, больше такого не повторится», — приводит слова Ломаева Sport24.