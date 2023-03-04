Источник: «Спартак» может разорвать контракт с Промесом, если в суде его признают виновным

Московский «Спартак» имеет право в одностороннем порядке разорвать контракт со своим нападающим Квинси Промесом, если нидерландский суд признает его виновным в покушении на убийство своего двоюродного брата. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «Спартак» получит право на это, если Промес будет приговорен к тюремному заключению. Также красно-белые смогут прекратить плановые выплаты нидерландскому «Аяксу» по трансферу футболиста.

Напомним, в эти дни в Нидерландах проходит суд по делу Промеса, в котором он обвиняется в покушении на убийство своего двоюродного брата Исаи в декабре 2020 года. Футболист напал на своего родственника с ножом. По последней информации, игроку «Спартака» грозит до двух лет тюремного заключения.