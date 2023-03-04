Ломаев рассказал, как отреагировал на потерю места в стартовом составе «Крыльев Советов»
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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как отреагировал на потерю места в стартовом составе самарской команды в концовке первой части сезона-2022/2023.
«Как это переживал? Нормально. Бывают в футболе ситуации, когда не играешь. Главное, не переставать тренироваться, усердно трудиться, и тебе всё вернется. Пока сезон начал в старте. Посмотрим, что будет дальше.
Опустил ли руки в какой-то момент? Нет. Для меня это не первая ситуация. И в «Чертаново» было, и в «Крыльях» первые полгода не играл. Всё через работу.
Беседа с Осинькиным? Был разговор, но это не для камер», — приводит слова Ломаева Sport24.
Иван Ломаев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 12 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.
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