Полузащитник «Факела» Якимов объяснил, почему бросал футбол на три года

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал как уходил из футбола на три года из-за выгорания.
«Мне 17-18 лет, я на хорошем счету в академии «Краснодара». Но не получаю никакого удовольствия от футбола. Понимаю: никак не буду счастливым, если продолжу так жить. Надо что-то менять, найти новое призвание.
Решение бросить футбол не сиюминутное, это накапливалось. У меня произошло выгорание. Не знаю, ощущали ли вы подобное, а я тогда так устал, что просто расхотел профессионально заниматься любимым вроде бы делом.
Шёл на тренировки без всякого желания. Работать по два раза в день, отдаваться этой работе в какой-то момент я был просто не готов. Что-то подростковое рвалось, душа просила больше свободы, времени на самого себя. Эта несвобода давила на меня и усугубляла желание бросить футбол.
В академии же как: каждый день ранние подъёмы на тренировку, постоянные разъезды. По вечерам накрывала апатия. Не хотелось вообще ничего. Тебя каждый день заставляют, заставляют — а тебе осточертело.
Так я бросил футбол на три года», — приводит слова Якимова Sport24.
- 4 марта 2023
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