Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Факела» Якимов объяснил, почему бросал футбол на три года

Полузащитник «Факела» Якимов объяснил, почему бросал футбол на три года
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал как уходил из футбола на три года из-за выгорания.

«Мне 17-18 лет, я на хорошем счету в академии «Краснодара». Но не получаю никакого удовольствия от футбола. Понимаю: никак не буду счастливым, если продолжу так жить. Надо что-то менять, найти новое призвание.

Решение бросить футбол не сиюминутное, это накапливалось. У меня произошло выгорание. Не знаю, ощущали ли вы подобное, а я тогда так устал, что просто расхотел профессионально заниматься любимым вроде бы делом.

Шёл на тренировки без всякого желания. Работать по два раза в день, отдаваться этой работе в какой-то момент я был просто не готов. Что-то подростковое рвалось, душа просила больше свободы, времени на самого себя. Эта несвобода давила на меня и усугубляла желание бросить футбол.

В академии же как: каждый день ранние подъёмы на тренировку, постоянные разъезды. По вечерам накрывала апатия. Не хотелось вообще ничего. Тебя каждый день заставляют, заставляют — а тебе осточертело.

Так я бросил футбол на три года», — приводит слова Якимова Sport24.

Новость по теме
Воспитанник «Краснодара» Якимов рассказал, как осуществилась мечта Галицкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023