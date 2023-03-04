Агент Вендела рассказал, как на игрока повлияла ситуация с брошенным в него бананом

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что ситуация с брошенным в игрока бананом во время матча первого этапа Пути регионов Фонбет Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0) никак не повлияла на настрой бразильца.

«Ситуация с выброшенным на поле бананом никак не повлияла на настрой Вендела и его желание усердно работать, приносить пользу «Зениту». Хотя это и может раздражать, Вендел достаточно силен ментально, чтобы черпать из этого силу, а не позволять той неприятной ситуации сломить его. Также очень важно показать этому тупому меньшинству, что такие идиотские действия не должны и не могут победить», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».

Отметим, что ранее стало известно о том, что «Волга» была оштрафована на 500 тысяч рублей за ситуацию с брошенными бананом.