Агент Вендела рассказал, как на игрока повлияла ситуация с брошенным в него бананом

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что ситуация с брошенным в игрока бананом во время матча первого этапа Пути регионов Фонбет Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0) никак не повлияла на настрой бразильца.
«Ситуация с выброшенным на поле бананом никак не повлияла на настрой Вендела и его желание усердно работать, приносить пользу «Зениту». Хотя это и может раздражать, Вендел достаточно силен ментально, чтобы черпать из этого силу, а не позволять той неприятной ситуации сломить его. Также очень важно показать этому тупому меньшинству, что такие идиотские действия не должны и не могут победить», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».
Отметим, что ранее стало известно о том, что «Волга» была оштрафована на 500 тысяч рублей за ситуацию с брошенными бананом.
- 4 марта 2023
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