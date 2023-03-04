«ПЕК Зволле» разгромил «Ден Босх» со счётом 13:0, повторив рекорд «Аякса»

В матче 27-го тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов «ПЕК Зволле» разгромил «Ден Босх» со счётом 13:0. Это повторение самого крупного разгрома в истории нидерландских лиг. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.
В 2020 году «Аякс» разгромил «Венло» с таким же счетом — 13:0.
Форвард «ПЕК Зволле» Апостолос Веллиос оформил хет-трик уже к 12-й минуте матча — это самый быстрый хет-трик в истории второй по структуре лиги Нидерландов. К перерыву хозяева вели со счётом 7:0, забив во втором тайме ещё шесть мячей.
Права на видео принадлежат KNVB. Видео доступно на YouTube-канале ESPN NL
«ПЕК Зволле» лидирует в турнирной таблице первого дивизиона чемпионата Нидерландов. Команда набрала 60 очков после 27 матчей. «Ден Босх» занимает 18-е место — 27 баллов.
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