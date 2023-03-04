Итоги второй игры «Чемпионат Brainboy» в сезоне! Фото с события — внутри

Громко и азартно провели вторую игру сезона футбольного чемпионата Brainboy от Championat.com! С каждой игрой вы всё мощнее и мощнее! А мы как всегда восхищены вашими знаниями!

Самой мощной в этот вечер была команда «Штаб»! Ни разу по ходу игры не дали усомниться в своей силе и заслуженно затащили! Сертификат от Liberty, подарки от Чемпионата и аплодисменты всего зала для вас! Браво!

Захаживают они теперь не так часто, но на результатах это особо и не сказывается! Колоссальный интеллектуальный багаж позволяет и без регулярных тренировок занимать высокие места! И эта игра не стала исключением! «Серебро» у коллектива «Гарпастум»! Блестяще!

Замкнула тройку команда – «Major League, Suck It»! Возможно, они сами остались не очень довольны результатом, но при такой конкуренции пьедестал это всегда очень круто! Поздравляем!

Четвертое, лигочемпионское, место у команды «Габор Бабос»! Отличная игра! Ждём ещё выше!

Турнирная таблица второй игры сезона

Также подарками от Liberty и Championat.com наградили команду «Ричмонд», занявшую 18 место!

Всем ещё раз спасибо за участие в сезоне и интерес к нашему проекту, и до встречи на следующей игре сезона 21 марта!

Если вам очень нравятся футбольные игры, но хочется ещё больше вопросов и не только футбольных, то приходите на классическую игру Brainboy.