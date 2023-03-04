Ловчев поделился прогнозом на весеннюю часть РПЛ

Бывший советский футболист Евгений Ловчев спрогнозировал итоги весенней части Российской Премьер-лиги.
«Чемпион — «Зенит». Петербургский клуб не станет чемпионом только в том случае, если создаст проблемы сам себе. Если будет играть в полную силу, шансов нет ни у кого.
Тройка — «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.
«Ростов» — Карпин выжал из команды больше того, что она может. Нужна конкуренция, усиление, чтобы сделать следующий шаг и остаться там, куда команда прыгнула. Прогресса игроков, которые есть, будет недостаточно. Думаю, «Ростов» выпадет из тройки, займет место в диапазоне с четвёртого по восьмое.
Лучший бомбардир — Промес.
Кто вылетит — «Торпедо» и «Химки».
Сколько голов забьёт Дзюба — 6-7 голов.
Место «Локомотива» — не вылетят и не попадут в стыки.
Чего добьётся Бердыев с «Сочи» — место с шестого и ниже», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 4 марта 2023
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