Ловчев поделился прогнозом на весеннюю часть РПЛ

Бывший советский футболист Евгений Ловчев спрогнозировал итоги весенней части Российской Премьер-лиги.

«Чемпион — «Зенит». Петербургский клуб не станет чемпионом только в том случае, если создаст проблемы сам себе. Если будет играть в полную силу, шансов нет ни у кого.

Тройка — «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

«Ростов» — Карпин выжал из команды больше того, что она может. Нужна конкуренция, усиление, чтобы сделать следующий шаг и остаться там, куда команда прыгнула. Прогресса игроков, которые есть, будет недостаточно. Думаю, «Ростов» выпадет из тройки, займет место в диапазоне с четвёртого по восьмое.

Лучший бомбардир — Промес.

Кто вылетит — «Торпедо» и «Химки».

Сколько голов забьёт Дзюба — 6-7 голов.

Место «Локомотива» — не вылетят и не попадут в стыки.

Чего добьётся Бердыев с «Сочи» — место с шестого и ниже», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.