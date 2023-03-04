Канчельскис: для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая — ошибаться нельзя

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Игра состоится сегодня, 4 марта, на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.

«От матча «Спартак» — «Урал» ожидаю хорошей игры и много забитых мячей. «Урал» будет стараться зацепиться за очки, но им будет очень сложно.

Для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая — ошибаться нельзя. Учитывая, что отрыв от от «Зенита» всего шесть очков, каждый матч — это финал», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 17 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 21 балл. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.