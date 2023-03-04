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Украинский дистрибьютор Joma обратился в головной офис компании из-за формы «Зенита»

Украинский дистрибьютор Joma обратился в головной офис компании из-за формы «Зенита»
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Компания «Спорт Сервис», являющаяся официальным дистрибьютором продукции бренда Joma на Украине, обратилась в головной офис испанского производителя одежды за разъяснениями и комментариями по поводу новой формы санкт-петербургского «Зенита».

«Уважаемые болельщики, мы, как и вы, удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является на 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины.

Наша позиция однозначна. Спонсорство российского спорта – это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации. Мы обратились в центральный офис компании Joma Sport за разъяснениями и официальным комментарием по поводу этой ситуации. Спасибо за понимание», — гласит официальное заявление «Спорт Сервис».

Напомним, вчера, 3 марта, «Зенит» и Wildberries презентовали новую форму клуба на вторую часть текущего сезона. Производителем комплектов выступил испанский бренд Joma.

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Теги Футбол РПЛ ФК Зенит Joma •••

Заглавное фото: fc-zenit.ru

Источник: Xsport.ua

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