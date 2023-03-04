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Украинский клуб отказался выступать в форме Joma из-за её отношений с Россией

Украинский клуб отказался выступать в форме Joma из-за её отношений с Россией
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Украинский клуб «Карпаты» сменил технического партнёра. Ранее «Карпаты» сотрудничали с испанским брендом Joma, но отказались от поставщика формы из-за его отношений с российскими клубами. Об этом сообщил официальный сайт «Карпат».

«Причиной такого решения стало отсутствие чёткой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке. В течение нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнёров и в феврале остановился на партнёрстве с Nike, чьё предложение оказалось самым оптимальным. Одним из определяющих критериев при выборе технического партнёра стал полный выход компании Nike с российского рынка», — написано в заявлении клуба.

«Мы планируем получить новую форму к началу весенней части чемпионата. Поскольку смена формы является длительным процессом, то в марте наши футболисты будут играть товарищеские матчи ещё в старой форме.
Далее запланировано постепенное обновление формы и спортивной экипировки детско-юношеских команд клуба», — сказал директор по маркетингу Юрий Зелик.

Ранее новую форму от бренда Joma представил санкт-петербургский «Зенит».

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