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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30 мск

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30 мск
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В матче 26-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» с «Манчестер Сити» сыграли вничью — 3:3. В составе хозяев отличились Мигель Альмирон, Каллум Уилсон и Киран Триппьер. У «горожан» голами отметились Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 55 очков после 25 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.

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