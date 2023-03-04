«Пришли с разминки, а Овечкин уже «мёртвый». Игрок «Динамо» — об игре звезды НХЛ в футбол

Вратарь футбольного московского «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от игры с хоккеистом клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в товарищеском матче с командой Медиалиги «Амкалом» в июне 2022 года (5:0).
«Какие воспоминания остались от игры за «Динамо» Александра Овечкина, каким он был в общении с футболистами? Очень дружелюбный и открытый. Рад был сидеть рядом с ним в раздевалке, с открытым ртом его слушал. Понятно, что он больше со старшими общался — Смоловым, Паршивлюком. Память об этом моменте у меня останется надолго. И у меня теперь есть большое желание приехать в Вашингтон на игру «Кэпиталз». Может, удастся после игры пересечься.
Забавный эпизод, связанный с Овечкиным? Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мёртвый». Смеётся, говорит: «Ну куда вы так разминаетесь?! Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке». Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. А после нашей разминки он весь мокрый. Доктор Саше и нашатырь даёт, и всякие гели, чтобы он в себя пришёл. Мы думали — как он выдержит десять минут в игре? Ну и забавный эпизод был, как он парня-блогера бортанул, выкинул как из маршрутки», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».
Отметим, что Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо» и поддерживает свой родной клуб во всех видах спорта. В матче с «Амкалом» форвард «Вашингтона» отметился забитым мячом.
Овечкин встретился с юным актёром сериала «Одни из нас» Вудардом:
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