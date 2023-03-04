«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ахмат» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1. Первый гол в том матче забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. Затем в составе «Оренбурга» отличились Владимир Писарский и Тимур Аюпов.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 26 очков в 17 матчах. «Оренбург» находится на седьмой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.