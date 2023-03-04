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Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Зенит» — «Пари Нижний Новгород»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

«Зенит» — «Пари Нижний Новгород»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» в выездном матче обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0. В составе сине-бело-голубых отличились Далер Кузяев, Клаудиньо и Малком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка после 17 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке, заработав 19 баллов.

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