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«Спартак» анонсировал матч с «Уралом» в стиле фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал анонс к матчу 18-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом». Он сделан в стиле фильма «Человек-муравейи Оса: Квантомания», а главным героем выступил нападающий Квинси Промес.

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

«Новая фаза главной футбольной саги стартует уже сегодня!», — подписан постер.

По сюжету фильма бывший мелкий преступник становится обладателем костюма, позволяющего уменьшаться и увеличиваться в размерах, и спасает мир от угрозы.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится сегодня, 4 марта. Начало — в 14:00 мск.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

«Урал» располагается на десятом месте в таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.