The Sun: Мэйсон Гринвуд больше не будет вызван в сборную Англии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд больше не будет вызываться в сборную Англии. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, сам Гринвуд, недавно освободившийся из заключения, хочет возобновить свою карьеру в национальной команде, однако главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступает против этого.

«Гринвуд цепляется за надежду снова играть на самом высоком уровне. Саутгейт же придаёт большое значение не только таланту футболиста, но и тому, как складываются отношения в коллективе», — сказал источник издания.

Гринвуд может получить право играть на международном уровне за сборную Ямайки. Это возможно благодаря связям футболиста с этой страной по материнской линии. Англичанин смог бы сыграть за Ямайку уже в сентябре, но отказался от этого.

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