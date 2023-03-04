«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Уралом». Дуарте дебютирует за клуб

Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 встретятся «Спартак» и «Урал». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Красно-белые объявили состав на игру.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.
Парагвайский новичок «Спартака» Алексис Дуарте дебютирует за клуб в официальных матчах.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступит Анатолий Жабченко.
По итогам 17 туров «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
- 4 марта 2023
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